Principe William? "Al matrimonio della sua ex...", furia-Kate Middleton

Si respira aria di tensione a Buckingham Palace. E non solo per la docuserie su Harry e Meghan uscita da poco su Netflix e che ha fatto parecchio discutere per le dichiarazioni dei duchi di Sussex. A creare un po' di agitazione sarebbe stata una scelta del principe William, futuro re d'Inghilterra. A quanto pare, stando a quello che riportano i tabloid britannici, avrebbe deciso di andare a Gloucestershire, al matrimonio della sua ex fidanzata Rose Farquhar.

La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Santa Maria Vergine. Il principe avrebbe raggiunto un gruppo di amici con cui è in contatto fin dai tempi dell'università. Pare che William sia rimasto in buoni rapporti con la sua ex. Di qui la sua decisione. A far discutere, però, è l'assenza della moglie Kate Middleton, che non avrebbe preso parte alle nozze. E in molti si sono chiesti se la sua assenza fosse dovuta a motivi di gelosia.

Al matrimonio, comunque, c'era anche l'ex fidanzato di Kate, Rupert Finch, in compagnia della moglie Natasha Rufus Isaacs. Ricordiamo, infatti, che William e Kate si sono conosciuti proprio all'università. Per questo non è strano che abbiano anche dei conoscenti e degli amici in comune.