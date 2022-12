Harry e Meghan sbugiardati: "Da Re Carlo solo per soldi"

21 dicembre 2022 a

Ha fatto molto discutere la decisione di re Carlo di invitare Harry e Meghan alla cerimonia di incoronazione. In molti si aspettavano che i duchi di Sussex venissero banditi da Palazzo dopo l'uscita della loro docuserie su Netflix. Una serie nella quale i due non hanno certo rilasciato dichiarazioni carine nei confronti della famiglia reale. Re Carlo, però, ha spiazzato tutti, decidendo comunque di invitare suo figlio con la moglie a partecipare a uno dei giorni più importanti della sua vita.

Harry e Meghan? La scelta di Re Carlo dopo il documentario sconvolge il mondo

Nonostante questo, non sono mancati i pettegolezzi e le voci sulla possibile partecipazione della coppia al grande evento. Diversi giornalisti ed esperti, soprattutto in Inghilterra, si sono scagliati contro i due. In particolare Piers Morgan, durante il suo programma TalkTv-Uncensored, ha detto che Harry e Meghan parteciperebbero all'incoronazione di Re Carlo III "solamente per soldi e fama".

"Perché due persone che disprezzano la monarchia e tutto ciò che rappresenta e pensano che la famiglia reale sia un branco di razzisti, dovrebbero mai presentarsi all'incoronazione? - si è chiesto Morgan in diretta tv -. Perché è lì che si trovano i soldi. L'ipocrisia è alla base di tutto ciò che fanno questi due". Parole molto dure, che hanno attirato non poche critiche nei confronti di Morgan.