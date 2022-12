Donald Trump rischia grossissimo: "A processo per insurrezione"

Maurizio Stefanini 21 dicembre 2022 a

Donald Trump incriminato. La Commissione della Camera dei Rappresentanti incaricata delle indagini sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 nella sua ultima audizione ha stabilito che «Trump ha cercato di rimanere al potere attraverso un complotto teso a rovesciare i risultati» delle elezioni 2020. «Ha violato la fiducia» nel sistema elettorale su cui sono fondati gli Stati Uniti, ha spiegato il presidente della Commissione Bennie Thompson all'inizio della seduta. «Aveva perso le elezioni del 2020, lo sapeva, ma ha cercato di rimanere al potere attraverso un complotto teso a rovesciare i risultati e bloccare il trasferimento dei poteri». A questo punto, la Commissione ha poi raccomandato al dipartimento di Giustizia di perseguire penalmente l'ex presidente, il suo avvocato John Eastman e altri gente a lui collegata per aver tentato di sovvertire il trasferimento di poteri al suo successore. In particolare con l'assalto al Congresso del 6 gennaio, quando i sostenitori di Trump marciarono sul Campidoglio e lo invasero, minacciando gli eletti e lo stesso vicepresidente Mike Pence. Sono quattro le accuse su cui si basa la raccomandazione: incitamento o assistenza all'insurrezione, la più grave; ostruzione di un procedimento del governo; cospirazione per frodare gli Stati Uniti; cospirazione per false dichiarazioni.

GOP CONTRO DONALD - Il dato notevole è che la relazione è stata approvata all'unanimità, senza distinzione tra democratici e repubblicani. Il che sembra confermare lo smarcamento del Gop da un personaggio percepito ormai come ingombrante. L'accusa a Trump e associati era di aver iniziato a pianificare il rovesciamento dell'esito elettorale già prima del voto, e di aver agito a ogni livello, dal ministero della Giustizia ai singoli Stati, pur di evitare la certificazione dei risultati. Fino alle pressioni sul vicepresidente Pence; fino a incitare la folla pur sapendo che diversi sostenitori erano armati. Va però detto che la Commissione non aveva il potere d'incriminare l'ex presidente e i suoi alleati. Nel rigoroso sistema di divisione dei poteri Usa, il Legislativo non può esercitare funzioni di Giudiziario nei confronti di persone che non fanno più parte dell'Esecutivo, o non ne hanno fatto mai parte. Poteva solo raccomandare di farlo al Procuratore Generale Merrick Garland. Non è detto che questi lo farà, ma comunque il segnale politico è potente.

LA PALLA A GARLAND - In effetti, Garland ha condotto separatamente una sua indagine sul 6 gennaio, e un mese fa Garland ha nominato come Procuratore Speciale Jack Smith. Biden potrebbe però preferire tra due anni far candidare un Trump ormai screditato, piuttosto che farne un martire. In teoria, in base al 14° emendamento, una condanna per insurrezione potrebbe impedire a Trump di occupare una carica federale in futuro. In pratica, non ci sono precedenti. Comunque martedì un'altra Commissione della Camera si incontrerà a porte chiuse per discutere se rendere pubbliche le dichiarazioni dei redditi dell'ex presidente, ottenute dopo 4 anni di braccio di ferro. «I Repubblicani e i patrioti di tutto il Paese devono rimanere uniti e forti contro i criminali e le canaglie della commissione non selezionata», è stata la risposta data da Trump attacca sul suo social Truth. «Sarà un periodo buio per la storia americana, ma dopo il buio viene la luce». «Questi criminali hanno spiatola mia campagna elettorale», è l'altra sua accusa. È lo stesso gruppo che ha invitato il falso della Russia per non nominarne altri»: riferimento al Russiagate. «Sono dei vigliacchi codardi che odiano il nostro Paese».