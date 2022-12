Covid, strage e orrore in Cina: "Mercato nero", cosa c'è dietro

27 dicembre 2022 a

È caccia ai farmaci generici in Cina, dove da giorni la popolazione si rivolge addirittura al mercato nero. Il motivo? Ancora una volta il Covid. Considerati i limiti e i prezzi elevati degli antivirali durante la nuova ondata, i cinesi ricorrono a vie alternative. Nel Paese infatti sono due i farmaci approvati: la pillola Paxlovid prodotta dalla statunitense Pfizer, e Azvudine della cinese Genuine Biotech. Peccato però che i prezzi di entrambi, così come la loro disponibilità, metta in difficoltà i cittadini.

Se da una parte i costi sono elevati, dall'altra si tratta di prodotti difficilmente reperibili. E così gran parte della popolazione si butta sui farmaci generici, più economici. Si tratta di medicine importate illegalmente dall'India. I più venduti? Primovir, Paxista - le versioni generiche di Paxlovid -, Molnunat e Molnatris, ossia le versioni generiche del Molnupiravir prodotto dalla statunitense Merck. A nulla servono le raccomandazioni di medici ed esperti sanitari che hanno invitato a diffidare, le piattaforme di e-commerce continuano infatti a venderli sotto false etichette e raggirare la censura.

Allo stesso tempo a Pechino, di pari passo con i contagi, aumenta la paura. Non a caso il governo avrebbe aumentato il numero di posti letti in terapia intensiva, il rafforzamento della presenza di operatori sanitari e le scorte e forniture di farmaci. Secondo il Global Times, diversi importanti ospedali si stanno dotando di ventilatori e altre attrezzature di emergenza. Per le terapie intensive, invece, il personale viene preso a prestito da altre strutture. Una situazione delicatissima, tanto che Foreign Affairs parla della Cina come un Paese che "sta barcollando sull’orlo di un precipizio".