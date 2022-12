Gerasimov "pezzo di m***a". Putin, un terremoto al Cremlino

27 dicembre 2022 a

"Un pezzo di m***a". A insultare e umiliare Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore dell'esercito russo e referente militare del presidente Vladimir Putin in Ucraina, non è quale reduce del Battaglione Azov o un esponente del governo di Kiev. L'attacco, come riportato da Christo Grozev di Bellingcat, è contenuto in un video che ritrae alcuni ufficiali del Wagner Group, la temutissima organizzazione di mercenari cui ricorre il Cremlino in teatri di guerra particolarmente complicati.

Il filmato è stato rilanciato dal quotidiano The Guardian e mostra appunto i combattenti del Wagner Group nella città ucraina sulla prima linea di Bakhmut che si rivolgono a Gerasimov e dicono: "Sei un pezzo di m***a. Dove sono i proiettili? Non abbiamo più proiettili qui". Grozev ha riferito che Yevgeny Prigozhin, imprenditore russo e fondatore del Wagner Group, ex cuoco personale di Putin vicinissimo allo Zar, ha dichiarato di non avere "nulla da dire su questo video". Secondo Grozev significa che l'alleato del presidente sta sostanzialmente dando il suo endorsement all'attacco a Gerasimov. Grozev, leader del gruppo di giornalismo investigativo Bellingcat (indicato come agente straniero in Russia), è stato inserito nella lista dei ricercati dal ministero degli Interni russo.

Tutto questo è accaduto nelle stesse ore in cui Putin ha nominato l'ex presidente Dmitry Medvedev primo vice presidente della commissione militare industriale. Il decreto comprende, oltre alla nomina dell'attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo (di fatto, il "supplente" dell'amico Putin), anche altri cambiamenti all'interno dell'organismo permanente creato per applicare la politica statale nel settore dell'industria bellica, per fornire supporto militare-tecnico alla Difesa, alla sicurezza nazionale e alle forze dell'ordine. Putin è il presidente della commissione. Il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, il capo degli Stati Maggiori, il generale Gerasimov il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Nikolai Patrushev, insieme ai capi dei servizi Fsb e delle altre agenzie di sicurezza, sono gli altri componenti della commissione.