Joe Biden, negli Usa strage per il gelo? Dove va lui in vacanza

29 dicembre 2022 a

a

a

Gli americani sono stretti nella morsa del gelo che ha ucciso almeno 65 persone, secondo il bilancio di NBC News, in 12 stati: Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee e Wisconsin. E il loro presidente Joe Biden? Va in vacanza ai Caraibi. Sleepy Joe e la moglie, la First lady Jill Biden, erano partiti da Washington martedì per St. Croix, una delle tre isole che compongono il territorio Usa nei Caraibi. Il ritorno della coppia presidenziale alla Casa Bianca è previsto per il 2 gennaio.

Video su questo argomento Usa, a Buffalo la bufera di neve fa strage: almeno 49 vittime

Due casi-limite per inquadrare il dramma meteorologico americano. A Jackson, capitale dello Stato del Mississipi, gli abitanti sono di nuovo senza acqua corrente dopo che diverse tubature sono scoppiate a causa del freddo. Le perdite, alcune delle quali non sono state localizzate, hanno causato un calo di pressione nella rete, paralizzando la distribuzione dell'acqua in gran parte di questa città di 150.000 abitanti, l'80% dei quali sono afroamericani, e tra le più povere degli interi Stati Uniti. Le autorità hanno chiesto di far bollire l'acqua, dove ancora scorre, e hanno dichiarato lo stato di emergenza locale. Il sindaco Antar Lumumba aveva parlato di trovarsi di fronte allo "scenario peggiore".



A Rosebud, riserva del Sud Dakota dove vivono numerose famiglie di nativi americani, due settimane di bufere di neve, tempeste di ghiaccio e temperature sotto zero hanno costretto una coppia, OJ e Barb Semans, a restare intrappolata in casa, con temperatura a -45 gradi Celsius e la scorta di cibo che sta per finire. Marito e moglie sono sopravvissuti al gelo e all'isolamento grazie ad una provvista di propano, portata a piedi dal figlio, che ha camminato sotto la coltre di neve per oltre un'ora. I tubi della casa si sono congelati e dopo aver scavato per ore, la coppia, ha avuto accesso ad un tubo esterno intatto da cui ha potuto attingere all'acqua. I Semans stanno trascorrendo il loro tempo al telefono in contatto con la protezione civile perché porti aiuti nella riserva e liberi le strade. Per la tempesta, la tribù ha perso 10 dei suoi membri; molti morti per assideramento.