Generalissimo Suvorov, Putin vara la macchina della morte: cosa accadrà

Vladimir Putin non si ferma. La Russia prosegue nella sua corsa agli armamenti mentre è impegnata in una guerra sanguinosa in Ucraina dopo l'invasione dello scorso febbraio. Proprio mentre il mondo spera in una pace in questo 2023 che si sta per aprire, Mosca lancia un segnale terribile e vara il nuovo sottomarino nucleare: il Generalissimo Suvorov. La cerimonia per il varo si è tenuta a Severedvinsk, la super-base dei sommergibili non lontano dal porto di Arcangelo. Si tratta di un battello della classe Borei, lungo 170 metri, destinato a rinforzare gli strumenti di deterrenza strategica.

Come riporta Repubblica, a bordo del Generalissimo Suvorov ci sono 16 missili balistici S30 Burava. I Burava sono tra le armi più moderne realizzate dagli scienziati russi, entrate in servizio da tre anni: ognuno di questi ordigni può colpire a ottomila chilometri di distanza. Il tutto sganciando 10 testate nucleari. Solo lo scorso 3 novembre il sottomarino Suvorov ha portato avanti il suo primo test missilistico. Il missile è stato lanciato restando in immersione nel Mar Bianco a nord della Scandinavia e il Burava è volato fino alla penisola di Kamchatka, in Asia. Insomma, il 2023 di Putin a quanto pare è ancora all'insegna della guerra. E il nuovo sottomarino lascia ancora una volta il mondo col fiato sospeso.