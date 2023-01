Principe Harry, "mi hanno tradito": l'accusa choc contro Carlo e William

02 gennaio 2023 a

"Vorrei riavere indietro mio padre e mio fratello. Mi hanno tradito, non doveva finire così": il principe Harry torna a parlare della sua famiglia, e in particolare di re Carlo e del principe William, in un'intervista all'emittente televisiva Itv. Intervista rilasciata in occasione dell'uscita del suo libro, "Spare". Si tratta di un'autobiografia che arriverà in libreria a partire dal 10 gennaio.

Il libro in questione, però, rischia di creare ulteriori discussioni all'interno della royal family. E le recenti dichiarazioni del principe non lasciano presagire nulla di buono. "Io vorrei una famiglia, non un'istituzione. Loro continuano a dipingere me e Meghan come i cattivi e non hanno nessuna intenzione di riconciliarsi con noi", ha proseguito il secondogenito di Lady Diana nell'intervista.

I sudditi inglesi, intanto, sarebbero curiosi di capire cosa contenga il nuovo libro del principe Harry. In attesa della prossima bufera. L'ultima polemica è nata dal documentario Netflix che racconta la storia di Harry e di sua moglie Meghan, compresa la scelta di abbandonare Regno Unito e famiglia reale di punto in bianco. La docuserie non sarebbe piaciuta affatto ai reali, descritti come razzisti e poco accoglienti. A indispettire il principe William, futuro re d'Inghilterra, sarebbero state soprattutto le dichiarazioni fatte dal fratello sulla madre, Lady D.