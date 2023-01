Gruppo Wagner, la rivelazione che ribalta la guerra: "Avanzata russa difficile"

03 gennaio 2023 a

a

a

A Bakhmut l’esercito ucraino ha creato "cinquecento linee di difesa", quindi l’avanzata procede delle forze russe con grande difficoltà. Lo ha affermato Yevgeny Prigozhin, fondatore del gruppo di mercenari Wagner, citato da Ria Novosti. "Bakhmut è una fortezza. I ragazzi si scontrano casa per casa", ha detto Prigozhin, soprannominato "il cuoco di Putin". "Oggi, al mattino, hanno preso una casa e hanno sfondato le difese. Ma dietro questa casa c’è una nuova linea di difesa, e non solo una. Quante di queste linee di difesa ci sono a Bakhmut? Se diciamo 500, probabilmente non sbagliamo: ogni 10 metri c’è una linea di difesa".

Intanto il numero di militari russi uccisi a Makiivka, nell’Ucraina orientale occupata dai russi, è "in fase di chiarimento". Lo ha comunicato l’esercito ucraino nel suo ultimo aggiornamento in cui ha reso noto che "fino a 10 unità di equipaggiamento militare nemico di vario tipo sono state distrutte e danneggiate nell’area". In precedenza, l’esercito ucraino aveva affermato che circa 400 soldati russi erano stati uccisi e altri 300 feriti, senza riconoscere direttamente un proprio ruolo. Il ministero della Difesa russo ha affermato che "63 militari russi" sono morti nell’attacco. Insomma la guerra si fa sempre più dura e adesso a comandare le operazioni è arrivato il "generale inverno". Una variabile in più che può decidere le sorti della battaglia.