Xi Jinping, "si sta preparando alla guerra": choc in diretta tv, cosa succede

"Xi Jinping sta preparando il popolo cinese alla guerra": la frase choc è stata pronunciata da Herbert Raymond McMaster, ex consigliere per la sicurezza nazionale durante la presidenza di Donald Trump, durante la trasmissione della Cbs, Face The Nation. Secondo lui, gli Stati Uniti dovrebbero fare attenzione a "non cadere nelle stesse trappole di Vladimir Putin", in merito alle presunte mire del governo cinese sull'isola di Taiwan.

McMaster, oggi generale in pensione, si è detto preoccupato delle potenziali minacce di Xi, spiegando che il leader "intende quello che dice". Il riferimento è ai discorsi più recenti in cui il presidente avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo, dicendo al popolo cinese che saranno necessari dei sacrifici per riportare la Cina alla grandezza. "La Cina è diventata sempre più aggressiva, non solo dal punto di vista economico e finanziario e dal punto di vista della diplomazia, ma fisicamente, con i suoi militari", ha proseguito McMaster.

L'ex consigliere, poi, ha esortato gli Stati Uniti ad aumentare la propria presenza militare in quella regione: "Se gli americani facessero solo un po' di più, molti dei nostri alleati seguirebbero l'esempio e rafforzerebbero anche le loro capacità difensive". Lo scorso novembre, inoltre, Xi Jinping avrebbe esortato l'esercito cinese a essere pronto per una potenziale guerra con Taiwan, augurandosi la sua trasformazione progressiva in una forza di livello mondiale entro il 2027.