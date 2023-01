Aeroporto, scoperta-choc nel trolley: cosa state vedendo

07 gennaio 2023 a

Tutto regolare - documenti e carta d'imbarco - se non fosse stato per quel serpente, un boa constrictor di un metro e 20, chiuso nel bagaglio a mano. La scoperta sconvolgente è stata fatta il 6 gennaio dagli addetti al controllo bagagli dell'aeroporto di Tampa, in Florida, mentre il trolley passava attraverso una macchina a raggi X.

Le clamorose immagini sono state pubblicate sulla pagina Instagram dall'agenzia aeroportuale dove si vede bene il rettile vicino a un paio di scarpe e ad altri oggetti "legali".

"Un animale domestico non dovrebbe mai passare attraverso una macchina a raggi X. Vuoi portare un serpente su un aereo?", scrive nel post l'agenzia, "Non arrabbiarti se non capisci le regole della tua compagnia aerea. Contattala per qualsiasi informazione".

Del resto, non è certo la prima volta che gli addetti al controllo bagagli in aeroporto si trovano davanti a scene simili. Nel 2019, per esempio, un serpente è stato scoperto allo scalo internazionale Liberty di Newark. L'anno precedente, a Miami, i lavoratori della TSA hanno trovato un pitone avvolto in quella che sembrava essere una calza nascosta nel disco rigido di un computer. Allora il passeggero che era diretto alle Barbados fu multato e il serpente sequestrato.