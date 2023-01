Principe Harry, "ciao nonna". E poi la cocaina: choc, con cosa pippava

10 gennaio 2023 a

"Il principe Harry sniffava cocaina con una banconota raffigurante la Regina Elisabetta e le diceva 'ciao nonna'": una dichiarazione forte quella che è stata fatta da una presunta amica di vecchia data del duca di Sussex. È stato proprio lui a rivelare, in una recente intervista ad Itv, di aver fatto uso di cocaina in passato. Senza fare riferimento a questo dettaglio della banconota, di cui però è incerta la veridicità.

È uscita oggi, martedì 10 gennaio, la biografia del principe Harry, "Spare", attesissima in tutto il mondo. All'interno del romanzo, il duca di Sussex si racconta a cuore aperto, senza nascondersi, facendo anche delle dichiarazioni forti sulla famiglia reale. Proprio per questo il suo libro avrebbe creato non poco nervosismo a Buckingham Palace. Che però per il momento ha deciso di rispondere col silenzio.

Proprio in occasione dell'uscita della biografia, in questi giorni il principe Harry continua a essere invitato in varie trasmissioni per rilasciare interviste in diversi programmi televisivi. Neanche questo, però, sembra smuovere Re Carlo e il principe William, che invece hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione, almeno per ora. Pur rimanendo in silenzio, comunque, un segnale forte sarebbe arrivato. Carlo, infatti, avrebbe deciso di non invitare il figlio Harry alla sua incoronazione, in programma il prossimo 6 maggio.