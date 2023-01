Re Carlo, "non può farcela": crolla la Corona

11 gennaio 2023 a

a

a

Che effetto avranno le dichiarazioni del principe Harry sulla monarchia inglese? Il duca di Sussex, di cui oggi è uscita l'esplosiva biografia intitolata "Spare", ha rilasciato delle dichiarazioni forti sulla royal family in una recente intervista televisiva. Nel suo mirino ci sono finiti proprio tutti, dal fratello William alla regina consorte Camilla fino al padre, Carlo III. Nonostante le bombe mediatiche di Harry, per ora i reali hanno deciso di rispondere col silenzio, andando avanti come se nulla fosse successo.

Re Carlo, il dettaglio inquietante: attenzione alla cravatta | Guarda

Il problema, però, è che la monarchia si trova ad attraversare una fase molto delicata. Il momento già era difficile dopo la scomparsa della regina Elisabetta, ora si aggiungono anche le accuse del secondogenito di Carlo e Diana. Bisogna capire solo se il nuovo sovrano sarà in grado di gestire una tempesta del genere. Lo spiega Ippolito sul Corriere della Sera: "Non è semplicemente un affare di famiglia: la Corona è l'architrave su cui si regge l'edifico politico-costituzionale della Gran Bretagna, è il collante che tiene assieme una società spaccata dalla Brexit e che garantisce la coesione del Regno Unito di fronte alle spinte centrifughe della Scozia e dell'Irlanda del Nord. Se la pietra angolare viene scalzata, tutto il castello di carte rischia di volare in pezzi".

"Strada piena di cadaveri". Harry-choc contro Camilla

C'è molto in gioco, insomma. Secondo qualcuno, il re non avrebbe il carisma necessario per affrontare questa emergenza. Damascelli sul Giornale scrive: "Gli è bastata una stilografica difettosa per smascherarne l'indole, immagino come avrà digrignato dinanzi alla lettura delle memorie del secondogenito".