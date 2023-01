Harry e Meghan Markle, "sesso nel giorno dell'anniversario di Diana"

10 gennaio 2023 a

Ci mancavano i dettagli piccanti. Nel libro autobiografico Spare, il principe Harry oltre a varie dichiarazioni forti sul padre Re Carlo, il fratello ed erede al trono William (risse comprese), la cognata Kate Middleton e soprattutto la "matrigna" Camilla Parker Bowles ("La strada che l'ha portata fino a qui è lastricata di cadaveri", testuale), ha pensato bene di rendere noti anche alcuni dettagli piuttosto sapidi e piccanti sulla sua relazione con Meghan Markle. Particolari forse all'acqua di rose, alla luce del racconto erudissimo sulla strage di talebani in Afghanistan quando era un giovane soldato ("Ne ho uccisi 25 e lo rifarei") o le scorribande vietatissime con gli amici nel mondo della cocaina, ma che stanno già facendo impazzire gli esperti di gossip reale e non solo.

Tra i passaggi più bollenti usciti dalla penna senza limiti del duca di Sussex, 38 anni suonati, c'è sicuramente quello della estate del 2016. La loro relazione era ancora agli inizi, Meghan era conosciuta ai più come attrice rampante e non come aspirante testa coronata. Dopo aver trascorso tre settimane separati, Harry e la Markle si rivedono a Londra, una delle filiali della Soho House, il giorno dell'anniversario della morte di Lady Diana, il 31 agosto.

Mentre stava deponendo una corona sulla tomba della madre ad Althorp, insieme a William, il secondogenito di Carlo riceve un messaggio sul telefonino: è di Meghan, che lo informa di essere appena arrivata a Londra. I due, un paio di mesi prima, erano stati in vacanza insieme in Botswana. La passione è al culmine e Harry si fionda nella Capitale, la sera stessa.

"Meghan - riferisce Dagospia, che ha spulciato il libro uscito oggi nelle edicole inglesi - gli aveva detto di prendere una strada segreta per l'hotel e un montacarichi, dove ha incontrato una sua amica di nome Vanessa che lo ha condotto alla porta del suo hotel". Meghan, scrive Harry, "mi ha tirato dentro e ha ringraziato la sua amica con un movimento rapido, poi ha sbattuto velocemente la porta prima che qualcuno la vedesse. Volevamo appendere un cartello 'Non disturbare' alla porta. Ma non credo che ci fu tempo". Più chiaro di così, non poteva essere.