Kate Middleton-Meghan Markle, lite furiosa per il sarto: ecco i messaggi

Harry, Meghan, Kate e William: quattro attori di una soap tutta britannica. Perché, ormai, con l'uscita del nuovo libro si tratta di una vera e propria telenovela. Il figlio più piccolo del Re Carlo è abbastanza arrabbiato con la Corona e dopo la morte dell'amata nonna Elisabetta ha deciso di vuotare il sacco. Con una biografia, "Spare", ha messo nero su bianco la sua verità: tremerebbe, secondo i tabloid inglesi, persino il Re.

Nel suo libro, Harry ha parlato di una forte rivalità tra Kate Middleton e Meghan Markle. Un'ostilità evidente da troppo tempo: da una parte la lite per il vestito di Charlotte, dall'altra le battute sugli ormoni impazziti. Guerra totale tra le due cognate, che nel corso dei funerali della regina Kate e Meghan - la conservatrice e la ribelle - non si sarebbero nemmeno guardate negli occhi. Meghan è la donna che ha portato via Harry, lontano dalla Corona e dagli affetti più cari, mentre Kate rappresenta una linea di continuità con Re Carlo. Ma proprio lui, vessato dalle preoccupazioni di un regno enorme da amministrare, vorrebbe un po' di serenità.

"Chissà se sono io tuo padre": così Carlo ha rovinato Harry

E ora diventano di dominio pubblico persino i messaggi tra Kate Middleton e Meghan Markle. Tutto agita ancora di più le acque. Le due, sempre secondo la versione di Harry, avrebbero litigato anche per i vestiti delle damigelle del royal wedding. "L’abito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo e troppo largo. La bambina ha pianto quando lo ha provato a casa", ha scritto Kate a Meghan. Una grande e forte lamentela. Lei ha risposto: "Ok. Ti avevo detto che il sarto è a disposizione dalle 8 di stamattina. Qui, a Kensington Palace. Puoi portare Charlotte a fare aggiustare il vestito come stanno facendo le altre mamme?". La futura sposa, alla fine, si è arresa così: "No. Tutti gli abiti devono essere rifatti".

"Lo capisci o no?". Kate Middleton e Meghan, l'esplosiva chat privata: ora è tutto chiaro

Poi Harry rincara la dose parlando di un rossetto. Tutto è accaduto nel corso di un'uscita ufficiale a quattro, la Markle avrebbe chiesto alla Middleton di prestarle il lipgloss. Kate ha detto sì, ma ha poi guardato con distacco sua cognata. Insomma, gli episodi che Harry ha deciso di raccontare in questo suo libro sono tanti, forse eccessivi. Ed è per questo che, ora più che mai, la Corona potrebbe traballare.