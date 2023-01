Harry choc, "il mio pene e le labbra di mamma Diana"

13 gennaio 2023 a

a

a

C'è un passaggio nella versione audio-libro di Spare, l'autobiografia del principe Harry che ha sconvolto i lettori. A un certo punto, Harry racconta di quando ha messo la crema Elizabeth Arden di sua madre, Lady Diana, sul suo pene congelato. Era il 2011. Il principe ricorda che sua madre applicava quella crema sulle labbra e che l'odore di quel cosmetico che stava per applicare sul pene lo faceva sentire come se sua madre "fosse proprio lì nella stanza". Un’immagine, riporta il sito Dagospia, "che ha portato molti ascoltatori a parlare di 'incubo freudiano'".

"Non può farcela". Rumors drammatici su Re Carlo: crolla la Corona

Harry, 38 anni, rivela che un amico gli aveva consigliato di usare quella crema di Elizabeth Arden sulla zona ferita dopo essere tornato da un viaggio al Polo Nord prima del matrimonio di suo fratello William con Kate. "Mia madre la usava sulle labbra. Vuoi che me lo metta sul mio pene?". Poi però Harry se l'è procurata e ha confessato che l'odore lo riportava alla sua infanzia, quando sua madre era ancora viva: "Mi sentivo come se mia madre fosse proprio lì nella stanza. Poi ho preso un po’ di crema e l'ho applicata laggiù", ha proseguito il principe. "Le parole 'il mio pene, mia madre e le mie labbra' non dovrebbero mai essere usate insieme nella stessa frase", si legge sui social tra i commenti.