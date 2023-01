William, "cosa non ho scritto su mio padre". Carlo travolto

14 gennaio 2023 a

a

a

Non basta Spare, il libro di memorie che ha gettato nuovo discredito sulla Corona britannica. Il principe Harry minaccia di potere (o forse volere) pubblicare un altro volume autobiografico ancora più compromettente, con dettagli privati sul padre Re Carlo e il fratello William, erede al trono d'Inghilterra. Dettagli talmente scabrosi da convincere il duca di Sussex a non esporre al mondo per evitare di far arrabbiare la famiglia.

Video su questo argomento Principe Harry "manca di empatia e pietà": chi lo stronca

"C’è materiale per scrivere un secondo libro", ha rivelato Harry nella sua prima intervista dopo l'uscita del libro-scandalo, in settimana. Davanti al taccuino di Bryony Gordon del Telegraph, volata fino alla villa californiana di Montecito dove si è trasferito insieme alla moglie Meghan Markle, il secondogenito gemito di Carlo e Lady Diana ha spiegato: "La prima bozza era diversa. Aveva 800 pagine e adesso è sotto le 400. Potrebbero essere due libri, per dire. E la cosa difficile è stata togliere cose". Fin qui, tutto bene. Poi però Harry ha aggiunto quello che a molti commentatori è sembrata a tutti gli effetti un minaccioso pizzino direzione Buckingham Palace.

Kate-Meghan, lite furibonda per il sarto: ecco i messaggi, volano parole enormi

"Ci sono cose successe tra me e mio padre che semplicemente non voglio che il mondo sappia. Perché penso non mi perdonerebbero mai". Chissà che di fronte alla reazione durissima del Re non si decida a a usarle per il suo secondo bestseller. Secondo le indiscrezioni dei retroscenisti di Corte, Carlo sarebbe rimasto disgustato dalle accuse gravissime rivolte alla sua consorte Camilla Parker Bowles ("La sua strada è lastricata di cadaveri"), sottolineando come il figlio abbia "oltrepassato la linea rossa" e minacciandolo di escluderlo clamorosamente dalla cerimonia di incoronazione.

"Furioso litigio in casa". Harry e Meghan, arriva la polizia: drammatica indiscrezione

In un bizzarro tentativo di chiudere la stalla a buoi ampiamente scappati, Harry si è difeso negando la volontà di infangare i parenti più stretti. Semmai, ha rivelato tutto per "per salvarli da loro stessi. Lo so che molti mi crocifiggeranno per quel che dico ma tutto questo non l’ho fatto per affossare la monarchia, ma per salvarli".