Harry, la rivelazione dell'ex maggiordomo: "William deve mangiare più di lui"

"William ha bisogno di mangiare più di te. Un giorno lui diventerà re": questo quanto una tata avrebbe detto al principe Harry quando era piccolo. Lo rivela al Sun un ex maggiordomo reale, Paul Burrell, secondo cui l'astio fra i due fratelli sarebbe nato proprio in tenera età per via del diverso trattamento riservato loro a Palazzo. A parlare del rapporto con William è stato lo stesso duca di Sussex nella sua biografia, "Spare", spiegando di essersi sentito un "rimpiazzo" o una ruota di scorta fin dall'infanzia.

Secondo Burrell, Harry avrebbe cominciato a covare risentimento nei confronti del fratello maggiore a partire dall'alimentazione: William, infatti, sarebbe stato nutrito con più salsicce rispetto a lui. Queste differenze sottolineate in ogni aspetto della loro vita avrebbero alimentato nel duca di Sussex tanta tensione e tanto rancore, sentimenti che poi sarebbero sfociati in atteggiamenti irrequieti.

Intanto una richiesta di pace sarebbe arrivata da Buckingham Palace. Nonostante le forti dichiarazioni del principe Harry nella sua biografia, l'intenzione dei reali sarebbe quella di salvare il salvabile prima dell'incoronazione di Carlo. La speranza è che possa avvenire un incontro tra Harry e William che sancisca una tregua. Una fonte ha rivelato al Sunday Times che "ci vorrà flessibilità da parte di tutti, ma si può fare, è risolvibile. È necessario che Harry sia qui, nella stanza con il Re e il Principe di Galles, un paio di altri membri della famiglia, alcune delle 'sue persone' di cui si fida e che gli hanno sempre coperto le spalle, in modo che non pensi di essere vittima di un'imboscata".