Re Carlo, sconcerto a tavola: cosa mangia la mattina

Lavora talmente tanto Re Carlo III che a pranzo non si ferma mai, va a letto a tarda notte e fa solo "una colazione a base di frutta e semi". È quanto rivela il suo storico addetto stampa Julian Payne al Sunday Times. "Non ho mai visto un solo uovo sodo a colazione in tutti gli anni in cui ho lavorato lì", ha detto smentendo tutte le voci secondo le quali al primogenito della Regina Elisabetta veniva offerta una fila di uova sode. "Il Re non pranza, una delle prime lezioni che ho imparato quando ero in viaggio con lui è stata quella di fare una colazione abbondante o portare con me qualche snack bar sempre a disposizione".

E ancora, aggiunge Payne secondo quanto riporta Leggo: "La giornata lavorativa del sovrano è molto impegnativa. Sessioni consecutive di un'ora circa sui suoi progetti di beneficenza o su questioni di stato. Come viene organizzato il suo lavoro? Due volte all'anno i suoi impegni vengono inseriti in una nuova agenda semestrale".

Il Re si ferma solo per il tè delle cinque con la consorte Camilla. In questa occasione gusta anche una fetta di torta alla frutta. Poi torna subito ai suoi impegni. "La cena è alle 20:30 in punto e poi alle 22 torna alla sua scrivania, di solito fino a mezzanotte passata".