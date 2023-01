Charlotte di Monaco incinta, "il gelo di mamma Carolina"

18 gennaio 2023 a

C'è un nuovo, grosso problema a Montecarlo. Dopo le voci di rottura tra il Principe Alberto e la consorte Charlene, andate avanti per mesi, ora tocca a Charlotte Casiraghi, figlia della principessa Carolina (sorella di Alberto). A Palazzo Grimaldi le acque sono tornate agitate per l'indiscrezione sulla gravidanza della splendida Charlotte: a 36 anni, è già mamma di Raphael (avuto da una prima relazione con l'attore Gad Elmaleh) e di Balthazar, avuto da suo marito Dimitri Rassam. Ora, sarebbe in arrivo il terzo rampollo. Peccato che nonna Carolina, secondo le indiscrezioni di Corte, sarebbe tutt'altro che felice.

Secondo il giornale Voici, la "Bibbia" del gossip d'Oltralpe, Charlotte di Monaco avrebbe già comunicato alla madre e al resto della famiglia la sua dolce attesa. La notizia avrebbe però turbato le feste di Natale dei coronati, certo non nuovi a turbolenze sentimentali, tira-e-molla, colpi di scena, scandali e scandaletti. La gravidanze di Charlotte, alla luce di tutto questo, non dovrebbe creare grossi problemi almeno sulla carta. Anzi.

Eppure Voici riferisce della reazione gelida di Carolina, non contenta della terza gravidanza della figlia. Si parla di "rapporto teso" tra le due, ben al di là delle normali e quasi fisiologiche frizioni familiari dovute anche ai rispettivi ruoli. Ci sarebbe insomma qualcosa di più profondo nel loro rapporto, che la stessa Charlotte aveva definito "complesso" in una intervista a Town & Country. "Non voglio necessariamente rivelare tutto quello che succede tra noi, ma è sempre ambivalente. Sento che anche quando hai i tuoi figli, fai ancora fatica ad avere i tuoi spazi".

