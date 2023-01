Scholz "un eroe": il Gruppo Wagner esalta il cancelliere tedesco

21 gennaio 2023 a

Esultano i russi per la decisione del cancelliere tedesco Olaf Scholz che di non inviare, almeno per il momento, carri armati Leopard a Kiev. Grezy zone, il canale telegram vicino al Gruppo Wagner, riporta La Stampa, ha infatti postato una card con il volto di Scholz dal titolo sarcastico "Eroe dell’Operazione speciale Z", e il testo: “I Paesi che sostengono l'Ucraina non sono riusciti a raggiungere una posizione comune sulla fornitura di carri armati a Kiev".

"Oggi non possiamo ancora dire quando verrà presa una decisione e quale sarà per quanto riguarda i carri armati Leopard", ha detto infatti Boris Pistorius a Ramstein. Ma Pistorius ha anche aggiunto di aver ordinato al suo ministero di controllare le scorte dei carri armati, in modo da poter agire rapidamente se la decisione dovesse essere quella di fornirli all’Ucraina. In ogni caso, ha sottolineato, la decisione finale sarà presa in consultazione con gli alleati. Il neo-ministro ha smentito che la Germania stia bloccando la consegna: non è vero, ha detto, che "ci sia una coalizione unita e che la Germania sia d’intralcio"; anzi, ha precisato, "ci sono molti alleati che dicono di condividere il punto di vista che ho esposto qui. Ci sono buone ragioni per la consegna e ci sono buone ragioni contro di essa", ha osservato ancora.

"La priorità è la difesa antiaerea dell’Ucraina ed è su questo che ci stiamo concentrando", ha dichiarato il ministro. Il suo Paese, ha insistito, "non smetterà di sostenere l’Ucraina" e "per tutto il tempo necessario", e ha ricordato il forte sostegno tedesco già fornito a Kiev, secondo solo a quello di Stati Uniti e Regno Unito. Da Berlino, il portavoce del governo Steffen Hebestreit ha negato che il governo del cancelliere Olaf Scholz abbia posto come condizione per la fornitura di carri armati Leopard 2 all’Ucraina l’invio di carri armati Abrams da parte degli Stati Uniti.