Ucraina, rappresaglia-Putin: "Vi seppelliremo". Orrore all'alba

26 gennaio 2023 a

a

a

Dalle prime ore del mattino sull'Ucraina è in corso un massiccio attacco missilistico russo. L'allarme aereo è risuonato in tutto il Paese. Come riportato Serhii Borzov, il capo dell’amministrazione militare regionale di Vinnytsia, i russi hanno lanciato missili da crociera. Sotto i bombardamenti anche la capitale Kiev. Il sindaco, Vitaliy Klitschko, sul suo canale Telegram ha riferito che "in seguito all’attacco contro un edificio non residenziale nel distretto di Holosivskyi ci sono informazioni sulla morte di una persona e il ferimento di altre due" che sono "state trasportate in ospedale". Poco prima, Klitschko aveva dato notizia di una "esplosione a Kiev" e avvertito i cittadini: "Rimanete nei rifugi". La testata Kyiv Independent fa sapere che i governatori di varie regioni hanno diramato lo stesso avviso.

Da questa mattina 26 gennaio l'aviazione ucraina sostiene di aver già abbattuto 14 missili russi diretti su Kiev e altri 24 droni armati lanciati dal Mare di Azov. A Odessa - proclamata ieri patrimonio dell’Unesco - è stata distrutta la centrale elettrica. Il governatore dell’omonima regione Maksym Marchenko aveva infatti avvertito che la Russia si stava preparando a sferrare un "vasto attacco missilistico" attraverso navi da guerra e forze di cielo. L’escalation di raid russi sull'Ucraina - che secondo il Guardian avrebbero fatto registrare almeno una trentina di missili - avviene all’indomani dell’annuncio da parte di Stati Uniti e Germania di inviare carri armati di tipo Abrams e Leopard alle forze di Kiev, accogliendo così la richiesta giunta nei giorni scorsi dal governo del presidente Volodymyr Zelensky. Già ieri Vladimir Solovyev, la "voce" di Putin in tv, aveva annunciato: "Vi seppelliremo".

La fornitura di energia elettrica a Kiev e in tre regioni dell’Ucraina è stata interrotta. Si tratta di "una misura preventiva che eviterà danni significativi alle infrastrutture elettriche se i missili nemici raggiungono il loro obiettivo". Oltre alla capitale, i blackout sono in vigore nella regione cosi come in quella di Odessa (a sud) e Dnipropetrovsk (nel centro-est).

Almeno sei esplosioni sono avvenute nella città centro-occidentale di Vinnytsia. Lo riporta il giornalista di Kyiv Independent sul campo. Esplosioni sono state udite anche negli oblast di Dnipropetrovsk e Zhytomyr, hanno scritto le autorità locali via Telegram.