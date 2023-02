Taiwan circondata, tensione alle stelle: "9 navi e 34 aerei"

01 febbraio 2023 a

Taiwan ha rilevato la presenza di 34 aerei da combattimento e nove navi militari cinesi attorno all’isola, nella giornata di oggi, in un nuovo innalzamento della pressione militare di Pechino. Secondo i rilevamenti del ministero della Difesa nazionale di Taipei, venti dei 34 aerei da combattimento hanno varcato la linea mediana nello Stretto di Taiwan, che divide l’isola dalla Cina e che Pechino dichiara di non riconoscere valida, e sono entrati nello spazio aereo di Difesa dell’isola nel versante sud-occidentale. L’incursione cinese giunge in seguito alle polemiche per i contatti tra la presidente di Taiwan, Tsai ing-wen, e il presidente eletto della Repubblica Ceca, Petr Pavel, che hanno avuto un colloquio telefonico, irritando fortemente Pechino.



La Cina ha sporto protesta nei confronti della Repubblica Ceca, che riconosce diplomaticamente la Repubblica Popolare Cinese, e ha condannato il gesto, definito una "sfacciata violazione" di Praga al principio dell’unica Cina, che Pechino interpreta come un diritto alla sovranità su Taiwan, e un "segnale sbagliato alle forze indipendentiste" dell’isola, come la Cina definisce l’attuale classe dirigente guidata da Tsai. La tensione dunque nella regione torna a salire. Proprio qualche giorno fa un generale statunitense ha prfetizzato una guerra a Taiwan tra Usa e Cina nel 2025. Le premesse ci sono tutte...