Harry, la sua prima volta? La donna esce allo scoperto, ecco chi è

06 febbraio 2023 a

a

a

Uscita allo scoperto la donna con cui il principe Harry avrebbe fatto sesso la prima volta. Il duca di Sussex ne ha parlato nella sua biografia, "Spare", facendo riferimento però solo all'età. La donna, infatti, sarebbe stata "più grande" di lui. "A lei piacevano molto i cavalli e mi aveva trattato in maniera non diversa da un giovane stallone. Una rapida cavalcata, alla fine della quale mi aveva dato una pacca sulla schiena e mi aveva mandato a pascolare. Tra le molte cose sbagliate di quell’episodio c’era il fatto che era avvenuto in un prato alle spalle di un pub pieno di gente”, ha scritto Harry.

Meghan Markle è sparita. "Harry è stato avvisato, ma...": cosa sta succedendo

Quella donna oggi è sposata e madre di due figli. Si tratta di Sasha Walpole, che ha rivelato al tabloid britannico Daily Mail di esser lei la giovane che ebbe un frettoloso incontro amoroso con il principe. L'incontro tra i due sarebbe durato pochi minuti appena, in un campo, alle spalle di un pub affollato.

"Ho mantenuto il nostro segreto per 21 anni - ha detto la donna alla stampa -. Perché Harry non poteva avvertirmi che stava per dirlo al mondo?". La donna ha raccontato di essere quasi caduta dal divano quando, informata da un amico, si è resa conto che la sua avventura aveva fatto il giro del mondo. Nonostante Harry non abbia fatto nomi, la donna temeva comunque che ci fossero troppi indizi nel libro perché le persone non la identificassero. Secondo lei, insomma, sarebbe stato tutto piuttosto chiaro.