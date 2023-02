Turchia, il video agghiacciante: all'epicentro del terremoto

06 febbraio 2023 a

a

a

Un vero e proprio collasso. Il terremoto che ha colpito la Turchia a la Siria è stato terribile, forse uno dei più violenti della storia recente. Ma a colpire, oltre al numero dei morti che ha superato la quota di 1300 persone, sono le immagini che arrivano proprio dalla Turchia che mostrano i palazzi andare giù come castelli di carta. E sui social uno dei video che più di ogni altro mostra la potenza e la furia delle scosse è quello girato a Diyarbakir (350 km a est da Kahramanmaras, il luogo dell'epicentro). Un funzionario della sicurezza ha infatti spiegato che in quella zona in pochi minuti sono crollati almeno 17 edifici.

E nella notte, quando tutto è cominciato, si vede un palazzo che collassa su se stesso avvolgendo il cielo con una nube di cemento, calce che oscura le luci della città. Sono immagini terrificanti che mostrano da vicino quanto sia seria la situazione e soprattutto quanto sia stato drammatico il collasso degli edifici nella zona dell'epicentro. Il palazzo che vedete nel video è venuto giù in pochissimi secondi. Episodi simili si sono registrati in altre città della Turchia e in diverse zone anche della Siria. I soccorritori sono a lavoro, senza sosta, per tirare fuori dalle macerie i sopravvissuti ma anche i corpi di chi non ce l'ha fatta.