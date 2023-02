Meloni, "programmato l'incontro": dove vedrà Zelensky

08 febbraio 2023 a

Giorgia Meloni avrà un incontro bicamerale con Volodymyr Zelensky. Un segnale importante, dopo la vicenda imbarazzante sul presidente ucraino e il suo collegamento (saltato) con il Festival di Sanremo. L’incontro avverrà a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, dove Zelensky chiederà un impegno ulteriore a fornire più rapidamente le armi al suo Paese, che ormai da quasi un anno si sta difendendo dall’aggressione della Russia.

In particolare il presidente ucraino dovrebbe puntare l’attenzione sui jet di fabbricazione occidentale: l’intenzione è di iniziare il prima possibile l’addestramento dei piloti, in modo da concluderlo nell’arco di dieci settimane. Nel frattempo Zelensky ha in programma una cena all’Eliseo con il presidente Emmanuel Macron, che ha invitato anche il cancelliere Olaf Scholz. “Sarà l’occasione per riaffermare il sostegno incrollabile della Francia e dell’Europa all’Ucraina - si legge nella nota dell’Eliseo - e di proseguire lo stretto coordinamento che permetta di rispondere con efficacia e prontezza ai bisogni di Kiev”.

Nel Consiglio europeo di domani è inoltre atteso un ulteriore passo avanti sulla questione dei beni congelati ai russi, che potrebbero essere utilizzati in maniera legale per la ricostruzione dell’Ucraina. I leader europei si concentreranno anche sulle sanzioni: “Penso che ora ci sia una forte spinta a lavorare ancora di più sull’elusione - ha dichiarato un alto funzionario europeo - perché vediamo che le nostre sanzioni sono abbastanza efficaci ma dobbiamo anche affrontare le scappatoie”.