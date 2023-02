Re Carlo in moschea? Gaffe senza precedenti, occhio al calzino

10 febbraio 2023 a

Piccolo scivolone per Re Carlo. Il figlio maggiore della regina Elisabetta II non è nuovo a gaffe. E anche questa volta non si è smentito. Carlo III, infatti, è stato immortalato con tanto di calzino bucato. È accaduto in occasione di una visita a una storica moschea, quella di Brick Lane, nell'est di Londra. Come previsto per chi entra nel luogo di preghiera dei musulmani, anche Re Carlo si è tolto le scarpe. Et voilà la sorpresa non poco imbarazzante.

Per Carlo III non è il primo imprevisto. Almeno in fatto di abbigliamento. D'altronde il sovrano del Regno Unito è noto per la sua meticolosa parsimonia. Già in passato era stato ripreso o fotografato con abiti distrutti dall'usura e scarpe sfruttate fino all'ultimo. Un esempio? In occasione della partecipazione a un programma della Bbc quando era ancora erede al trono, Carlo optò per un giaccone pieno di toppe.

Una scelta ben precisa visto che Re Carlo, che il 6 maggio sarà solennemente incoronato, ha sempre dichiarato di voler coniugare tradizione solenne e se possibile normalità. E quel calzino bucato mostrato inaspettatamente durante una visita ufficiale alla moschea londinese ne è la riprova più lampante. Insomma, anche i sovrani sono umani.