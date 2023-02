Terremoto in Turchia, trovati i corpi di una famiglia italiana

11 febbraio 2023 a

a

a

Il dramma del terremoto in Turchia e Siria adesso tocca da vicino il nostro Paese. Tre adulti e tre bambini, tutti appartenenti allo stesso nucleo famigliare sono stati ritrovati senza vita tra le macerie. Sono le prime vittime italiane del terremoto che ha devastato Turchia e Siria. A darne notizia è il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter: "Purtroppo sono stati ritrovati senza vita, ad Antiochia, i corpi della famiglia italiana di origine siriana. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno".

I 104 cani da ricerca in Turchia: eroi tra le macerie, come salvano vite

La famiglia, di origine siriana, risiedeva da anni a Vanzaghello, in provincia di Milano, e gestiva un'officina. Il viaggio in Siria era programmato da tempo per festeggiare una parente che da poco aveva dato alla luce un bambino. Intanto si cerca ancora l'imprenditore veneto di cui non si hanno da giorni notizie: "Stiamo ancora cercando un altro italiano, Angelo Zen. Era a Kahramanmaras, città epicentro del terremoto, con un milione di abitanti. È partita una squadra dell’unità di crisi della Farnesina formata con poliziotti e carabinieri esperti in ricerca di dispersi. Speriamo sempre", ha affermato il ministro degli Esteri. Il nostro Paese ha inviato diversi aiuti per la gestione dell'emergenza e altri saranno inviati nelle prossime ore.