Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.5: chiudono le scuole

di
mercoledì 4 marzo 2026
Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.5: chiudono le scuole

1' di lettura

Terremoto a Catania: una forte scossa di magnitudo 4.5 è stata avvertita questa mattina, poco dopo le 7.05, da tutta la popolazione. Il sisma si è sentito anche a Messina, Siracusa e Augusta. L'epicentro è stato localizzato dalla sala operativa dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sull'Etna, nella zona di Ragalna, a una profondità di quattro chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.

Intanto a Catania si è deciso subito di chiudere le scuole. Il sindaco, Enrico Trantino, ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine per motivi precauzionali disponendo verifiche nei plessi scolastici. Nessun intervento è stato richiesto al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco. Oltre a Catania, i comuni in cui l'evento è stato maggiormente avvertito sono Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia. Alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco sono arrivate numerose chiamate, ma soltanto per richieste di informazioni. Dopo il sisma, inoltre, iI dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, ha disposto l'attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita. 

Forte terremoto al largo della Calabria, scossa 5,1: avvertita anche a Messina

Alle prime luci dell’alba, alle 05:53, un terremoto di magnitudo 5.1 ha interessato le coste davanti alla Calabria...
