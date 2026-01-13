Terremoto, forti scosse tra Forlì e Ravenna: gente in strada

Libero logo
martedì 13 gennaio 2026
1' di lettura

L'Emilia-Romagna trema. Due eventi sismici sono stati registrati alle 9.27 e alle 9.29 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Ravenna Forlì-Cesena rispettivamente di magnitudo 4.3 e 4. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Ingv spiega che la prima delle due scosse di terremoto registrate questa mattina in Emilia-Romagna, la più intensa, è avvenuta alle 09.27 con magnitudo 4.3.

L'epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna. La seconda scossa si è verificata alle 09.29 con magnitudo 4.1 ed epicentro individuato a circa 8 chilometri a est di Faenza, sempre nel Ravennate. Entrambi gli eventi sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena, con oscillazioni percepite come ondulatorie. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, solo momenti di preoccupazione.

Intanto il presidente della Regione, Michele de Pascale, sta seguendo la situazione. Molto spavento nella popolazione - conclude la nota -, ma al momento non risultano danni a persone ed edifici. Sono in corso le verifiche sulle segnalazioni arrivate.

