Stati Uniti, abbattuto un oggetto volante: "Non si escludono gli Ufo"

13 febbraio 2023 a

a

a

Il mistero si infittisce. Sono sempre più numerosi gli oggetti volanti non identificati abbattuti nei cieli americani e non solo. Il presidente Joe Biden domenica ha ordinato l'abbattimento di un "oggetto non identificato a forma ottagonale" con un missile dai caccia statunitensi sopra il Lago Huron. Per funzionari statunitensi si tratta dello stesso oggetto rintracciato nel Montana e monitorato dal governo a partire dalla notte precedente. Ma non è il primo caso. Oggetti simili sono già stati rintracciati in Alaska e in Canada. Anch'essi abbattuti perché volavano ad altitudini che rappresentavano una minaccia per gli aerei commerciali.

Adesso Pechino ha rotto i palloni: è il momento di "testare" le loro difese

Le autorità statunitensi e canadesi avevano limitato alcuni spazi aerei sul Lago Huron mentre gli aerei venivano lanciati per intercettare e cercare di identificare l'oggetto. Cosa ci sia dietro non è dato sapersi, ma un generale delle forze aerospaziali americane per il Nord America è pronto a tutto. Glen VanHerck non esclude neppure l'ipotesi "alieni". "Lascio che facciano ipotesi l'intelligence e il controspionaggio - ha risposto l'alto ufficiale -. A questo punto noi prendiamo in considerazione tutte le piste per identificare ogni tipo di minaccia o potenziale minaccia, a noi sconosciuta, che si avvicina al Nord America".

Video su questo argomento "Gli alieni hanno visitato la terra", le rivelazioni della Nasa dopo il rapporto del Pentagono: sono già stati qui?

Qualche ora prima però il New York Times aveva citato fonti dell'amministrazione Biden, per dire che avevano rassicurato, in forma privata, sul fatto che non ci fossero state indicazioni su "attività extraterrestre". Intanto si sospetta che l'aumento delle intercettazioni di oggetti aerei non identificati sui cieli del Nord America, con ben quattro abbattimenti nell'arco dell'ultima settimana, sia riconducibile al rafforzamento dei sistemi radar per la sorveglianza dello spazio aereo degli Stati Uniti.