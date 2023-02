Joe Biden crolla a terra mentre sale l'aereo: ecco il video

22 febbraio 2023 a

Joe Biden non ha un buon rapporto con le scalette del suo Air Force One. Dopo aver concluso il tour di tre giorni in Europa, il presidente americano è stato ripreso mentre saliva con passo svelto sull’aereo incaricato di riportarlo a casa: a un certo punto è però inciampato ed è quasi caduto a terra. Non è la prima volta che accade, dato che un episodio simile si è già verificato in passato.

Ovviamente chi non è a favore di Biden ha subito strumentalizzato il video per sostenere che il presidente, ormai 80enne, non sarebbe in grado di gestire un nuovo mandato. Biden non è nuovo a questi piccoli incidenti: a marzo 2021 era caduto dalle scale dell’Air Force One, mentre a giugno di quest’anno è caduto dalla bicicletta durante una gita di piacere, svolta in un fine settimana a Rehoboth Beach, nel Delaware.

Al di là dell’episodio che ha anche strappato una risata per la dinamica buffa, il viaggio di Biden ha un significato molto importante. Gli Stati Uniti hanno ribadito che la dedizione nella Nato è assolutamente chiara: “L’articolo 5 e' un impegno sacro assunto dagli Usa e difenderemo ogni centimetro della Nato”, ha dichiarato Biden in Polonia. "In questo momento importante - ha aggiunto il presidente americano - dobbiamo discutere sui prossimi passi che dobbiamo compiere assieme per mantenere forte la nostra alleanza e per scoraggiare ulteriormente l’aggressione”.