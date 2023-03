Harry e Meghan, "punizione crudele". Re Carlo li butta fuori casa

02 marzo 2023 a

a

a

Meghan Markle e il principe Harry sarebbero stati sfrattati da re Carlo: l’avviso di sgombero dalla loro residenza a Windsor, Frogmore Cottage, sarebbe già stato recapitato ai duchi di Sussex, secondo quanto riportato dal Sun. La coppia, nel frattempo, si starebbe occupando di recuperare oggetti e mobili da spedire a Montecito, in California, dove vivono oramai da oltre due anni. La decisione del sovrano, comunque, avrebbe lasciato Harry e Meghan "allibiti", secondo quanto raccontato dal loro biografo Omid Scobie. I due l'avrebbero considerata "una punizione crudele e definitiva" che li "taglierà fuori per sempre" dalla Royal Family.

"50 milioni per...". Re Carlo, la proposta indecente a Meghan Markle

Ma non è tutto. Oltre il danno ci sarebbe anche la beffa: pare che ora a Frogmore Cottage traslocherà il principe Andrea. Una mossa, quella del re Carlo, che potrebbe sottintendere anche la decisione di non invitare i duchi di Sussex alla sua incoronazione il prossimo 6 maggio a Londra. Il sovrano, inoltre, avrebbe deciso di tagliare alla coppia - a partire dal prossimo aprile - anche lo “stipendio” annuale di circa 280mila euro, tenendo fede così alla sua promessa di rendere la Royal Family più "snella".

"Grazie di tutto". Meghan Markle, il messaggio che svela molte cose

La decisione di far traslocare Andrea nell'ex residenza dei Sussex sarebbe scaturita dal fatto che il principe si troverebbe in grandi difficoltà al momento: dopo lo scandalo Epstein e il caso di Virginia Roberts, il Duca di York è praticamente scomparso dalla vita pubblica dei reali. E per questo - come spiega Repubblica - rischia di non potersi più permettere di vivere nella sua magione del "Royal Lodge", dove risiede da oltre due decenni. Di qui la scelta del fratello Carlo di mandare via i Sussex da Frogmore Cottage per farci stare Andrea. Una fonte vicina ai reali avrebbe detto al Sun che “questo è il segnale su come la vita inglese di Harry e Meghan sia definitivamente arrivata al capolinea”.