Pioggia di missili russi sull'Ucraina: colpite Kiev e Odessa

Le forze russe hanno sferrato un bombardamento missilistico su numerose città dell'Ucraina nelle prime ore del mattino, prendendo di mira le infrastrutture energetiche nella capitale Kiev, a Kharkiv, Lepopoli e Odessa. Si tratta del primo raid di tale portata in tre settimane. Le sirene dei raid aerei hanno suonato per ore in tutto il Paese. Nella capitale i residenti sono stati svegliati dalle esplosioni. Altre esplosioni sono state segnalate nella città settentrionale di Chernihiv e nella regione occidentale di Lviv, oltre che nelle città di Dnipro, Lutsk e Rivne. I media ucraini riportano anche esplosioni nelle regioni occidentali di Ivano-Frankivsk e Ternopil. Al momento non è chiaro quanti missili abbiano colpito obiettivi a Kiev, o se i suoni fossero missili intercettati dai sistemi di difesa, che sono stati attivati in diverse regioni del Paese. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che sono state segnalate esplosioni nel quartiere Holosiivskyi della città e che i servizi di emergenza si stavano dirigendo lì.

Nell'Ucraina orientale, quindici missili hanno colpito Kharkiv e la regione periferica del nord-est, colpendo edifici residenziali, secondo il governatore di Kharkiv Oleh Syniehubov. Egli ha promesso di rivelare maggiori dettagli sull’entità dei danni o sulle eventuali vittime nella seconda città dell'Ucraina. "Gli oggetti delle infrastrutture critiche sono di nuovo nel mirino degli occupanti", ha dichiarato in un post su Telegram. Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha riferito che ci sono stati "problemi con l’elettricità" in alcune parti della città.

Anche il governatore della regione meridionale di Odessa, Maksym Marchenko, ha riferito di attacchi sulla città e ha affermato che sono stati colpiti impianti energetici ed edifici residenziali. "La seconda ondata è attesa proprio ora, quindi chiedo ai residenti della regione di rimanere nei rifugi", ha scritto Marchenko su Telegram. Le ferrovie ucraine hanno segnalato interruzioni di corrente in alcune aree. Cinque treni hanno subito ritardi di oltre un’ora e 10 treni hanno subito ritardi di oltre 30 minuti.

Le autorità ucraine affermano che almeno cinque persone sono state uccise in un massiccio attacco missilistico e molte altre sono rimaste ferite.