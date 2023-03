Vladimir Putin, mandato d'arresto? E lui vola in Crimea

18 marzo 2023 a

Vladimir Putin in visita in Crimea: lo zar ha deciso di fare questo viaggio in occasione del nono anniversario dell'annessione della regione alla Russia. Lo si è visto in alcuni filmati mandati in onda dalle emittenti televisive locali, come riporta l'agenzia Tass. Nei giorni scorsi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva fatto sapere che il presidente russo dovrebbe prendere parte all'inaugurazione di un importante sito storico-culturale.

Putin, in particolare, avrebbe fatto una visita a sorpresa a Sebastopoli, il porto dove è di stanza la flotta russa del Mar Nero in Crimea. Lo si sarebbe visto arrivare alla guida di un'auto. Lo zar, poi, ha visitato il centro per bambini 'Korsun'. Proprio ieri la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto internazionale contro di lui ritenendolo "responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia".

In barba a questo mandato di arresto, definito dall'ex presidente Medvedev come "carta igienica", Putin si è fatto vedere in pubblico oggi, per di più in un centro per bambini. Per l'occasione si è vestito in modo informale, con un cardigan blu e pantaloni scuri. Poi ha visitato anche una scuola d'arte insieme al governatore Mikhail Razvojaev, come mostra un video rilanciato da Ria Novosti.