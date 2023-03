Russia-Ucraina, l'ipotesi di Alegi: "Trattativa segreta a più alti livelli"

23 marzo 2023 a

Potrebbero essere in corso trattative segrete tra Russia e Ucraina. "Sembra che la ricerca della pace sia impossibile. Nessuno oggi è disponibile a cedere. Tredici mesi di guerra hanno reso più difficile il compromesso. Ma come spesso è accaduto, non mi sorprenderei affatto se oggi sull’Ucraina si trattasse in segreto a più livelli", sostiene Gregory Alegi, professore alla Luiss di Roma, in una intervista a Il Giorno. Del resto, aggiunge il docente, "in passato è successo spesso. Basti pensare all’intesa su Cuba, concretizzata dall’amministrazione Obama, ma, si è scoperto dopo, al termine di vent’anni di trattative discrete. In pubblico si tiene una posizione massimalista e poi, dietro, qualcuno si parla cercando soluzioni più o meno creative. Come sempre, è un poker multigiocatore".

Certamente, dopo la visita di Xi Jinping a Mosca, "la possibilità della Cina di fare pubblicamente da mediatore sembra indebolita dalla scelta di schierarsi apertamente con la Russia". Il "punto cruciale", spiega Alegi "è quello del rispetto dell’integrità territoriale, per il quale ci sono almeno tre letture. La prima è che si torni ai confini pre 2014, la seconda è che la Russia mantenga i territori che ha annesso, la terza è che si garantisca l’integrità territoriale anche delle repubbliche del Donbass e della Crimea. Come si vede, significa tutto e il suo contrario".