"Donald Trump arrestato": chi c'è dietro queste foto false

23 marzo 2023 a

a

a

"Martedì sarò arrestato. Manifestiamo, riprendiamoci il Paese". Donald Trump ha sconvolto il mondo intero. Il suo annuncio, a pochi giorni di distanza, sta tenendo tutti con il fiato sospeso. E oggi ecco che spuntano foto preoccupanti. Nelle immagini diffuse su Twitter si vede l'ex presidente degli Stati Uniti braccato da agenti di polizia. Nulla di vero, però. Le foto sono opera di Eliot Higgins, fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat. È stato lui a usare l'intelligenza artificiale per immaginare i vari momenti dell'arresto e visualizzarli.

Video su questo argomento Donald Trump? Dopo la "chiamata alle armi" va al match di wrestling

"Stavo solo scherzando", ha spiegato Higgins in un'intervista. "Pensavo che forse solo cinque persone le avrebbero ritwittate". E invece le foto hanno fatto il giro del web diventando in pochissimo tempo virali. Intanto però il gran giurì, chiamato a indagare sul ruolo del tycoon nel pagamento in nero per comprare il silenzio della pornostar che minacciava di rivelare il loro affaire, non si è riunito. Trump è accusato di aver usato i fondi elettorali per rimborsare sotto la falsa voce "spese legali" il suo allora avvocato e faccendiere. Michael Cohen ha a sua volta confessato di aver pagato, su ordine dello stesso miliardario, 130 mila dollari per comprare il silenzio della donna.

Per Trump però la controversia che vede Stormy Daniels protagonista non è l'unica grana. L'imprenditore deve incassare la sconfitta in uno dei round nella vicenda dei documenti top secret sequestrati nella residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Che allora l'arresto-show sia una vendetta? Diverse fonti giornalistiche in USA affermano che l'idea di Trump sia quella di presentarsi ammanettato in tribunale davanti al gran giurì di Manhattan. A rivelarlo lui stesso ai suoi collaboratori. L'obiettivo? Galvanizzare i suoi elettori in vista della sua nuova candidatura per le elezioni presidenziali del 2024.