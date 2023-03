Vladimir Putin, intercettazione-choc: "Ci ha fott***, è Satana"

27 marzo 2023 a

"Hanno incasinato la situazione. Hanno rovinato il paese. Hanno fottuto tutti. Di tutto questo risponderà il Presidente. Per tutti": lo avrebbe detto l’oligarca miliardario Farkhad Akhmedov, ex membro del Consiglio della Federazione russa, al telefono con uno dei più importanti produttori musicali russi Iosif Prigozhin. La loro conversazione, molto critica nei confronti dei vertici del Cremlino, sarebbe stata intercettata molto probabilmente dai servizi segreti ucraini e poi pubblicata sui media ucraini.

I due protagonisti inconsapevoli di questa storia, come scrive Iacoboni su La Stampa, si lasciano andare a giudizi molto pesanti sul presidente russo. Subito dopo la pubblicazione della conversazione, Akhmedov e Prigozhin avrebbero cercato di smentire tutto, dicendo che le loro voci sarebbero state in parte ricreate usando l’intelligenza artificiale e i network neurali. Tuttavia, a confermare il tutto è stato il portale Important Stories, che ha citato una fonte nel Fsb, il servizio segreto interno russo, che dichiara: "La registrazione è autentica, la dirigenza del FSB ha recentemente tenuto una riunione e ha ordinato ai subordinati di agire".

In questo audio, Prigozhin dice: "Hanno collaborato, Igor Ivanovich, Sergei Viktorovich e Viktor Zolotov. Incolpano Shoigu per tutto. Lo chiamano un idiota, alle sue spalle, ovviamente. E loro hanno il compito di demolirlo, porca miseria. Sì, ma perché qualcuno deve essere incolpato. Ascolta. Sono le persone più stupide. La mia opinione è semplice: si comportano come re, come fottuti dei. Sono creature finite". "Hanno fottuto noi, i nostri figli, il loro futuro, il loro destino, dannazione, capisci?", avrebbe replicato l'oligarca. E il produttore musicale avrebbe continuato: "A essere onesti, ovviamente, sono criminali, dannazione, razza di criminali sono, dannazione. Saremo fottuti, dannazione. Non abbiamo nessuna fottuta opzione. Cioè, anche se Putin se ne fotte e preme il pulsante, accidenti, l’intera nazione non ha un fottuto futuro in questo scenario. È tutto. Ci ha inc****i tutti, dannazione. Per loro le persone sono solo spazzatura". E Akhmedov: "Sì, a Putin non gliene frega niente di tutto. E alla gente frega un ca**o di lui. È Satana, dannazione".