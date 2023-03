Russia, Patrushev: "Possiamo distruggere gli Stati Uniti"

27 marzo 2023 a

"La Russia possiede armi avanzate e uniche in grado di spazzare via qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti": lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev in un'intervista al quotidiano Rossiyskaya Gazeta rilanciata dalla Tass. "La Russia è paziente e non intimidisce nessuno con il suo vantaggio militare - ha spiegato Patrushev -. Tuttavia, possiede armi avanzate e uniche in grado di distruggere qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti, in caso di minaccia alla sua esistenza".

Nelle ultime ore a prendere la parola è stato anche il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Quest'ultimo ha detto che, nonostante l'intenzione di alcuni paesi di "cancellare la Russia", Mosca ha ancora "molti amici in Occidente". Il capo della diplomazia russa, poi, è intervenuto sul suo canale Telegram, avvertendo i suoi seguaci che "la lotta del suo Paese per mantenere il suo posto nel mondo è già iniziata".

"Tutti i tentativi di 'divide et impera' sono destinati a fallire - ha continuato Lavrov -. Nonostante la campagna per abolire la Russia, continuiamo ad avere molti amici, anche in Occidente. Condividono i nostri valori tradizionali". Infine ha sottolineato come il Paese si stia difendendo da "un'aperta aggressione da parte dell'Occidente, guidata dai neonazisti ucraini".