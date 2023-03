Nashville, tempesta di fuoco: 7 morti. Chi è la ragazza dell'orrore

27 marzo 2023 a

Sangue e spari ancora una volta negli Stati Uniti. Questa volta è stata una teenager ad aprire il fuoco in una scuola elementare privata cristiana a Nashville, in Tennessee, e aveva con sé due fucili d’assalto e una pistola. Lo riferisce la polizia locale. La giovane ha ucciso 3 studenti e 4 adulti e anche lei è morta dopo essere stata raggiunta da spari della polizia. La sparatoria è avvenuta nella Covenant School, una scuola presbiteriana che ospita circa 200 studenti dalla scuola materna alla prima media. "Abbiamo appena appreso di un’altra sparatoria nel Tennessee. Una sparatoria a scuola. E io sono davvero senza parole. I nostri figli meritano di meglio", ha affermato la first lady Jill Biden.

Si tratta della 128esima sparatoria di massa negli Stati Uniti nel 2023, secondo i dati del Gun Violence Archive. "Ora sappiamo che ci sono tre studenti feriti a morte e tre adulti all’interno della scuola. Stiamo lavorando per identificare le vittime. Compreso l’assassino, un totale di sette persone sono state uccise a seguito dell’incidente di questa mattina al scuola", ha detto Don Aaron del dipartimento di polizia di Metro Nashville. Un altro dramma che si consuma in una scuola americana. Il presidente Joe Biden ha chiesto l'aiuto anche delle opposizioni per regolamentare l'uso delle armi nel paese.