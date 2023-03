Re Carlo umilia il principe Harry: "Ha preso contatto. Ma..."

29 marzo 2023 a

"Era occupato": re Carlo avrebbe rifiutato di incontrare suo figlio Harry, volato a Londra per una causa contro il Daily Mail. A quanto pare il duca di Sussex avrebbe voluto approfittare del viaggio per vedere suo padre, probabilmente anche per discutere della sua partecipazione all'incoronazione del 6 maggio.

Il sovrano, però, che sta lavorando da Highgrove, la sua casa nel Gloucestershire, prima di partire per una visita di stato di tre giorni in Germania, sembra che non abbia voluto incontrarlo. Fonti vicine a Harry hanno riferito ieri che il principe aveva "preso contatto" con suo padre per fargli sapere che sarebbe stato nel paese, ma gli è stato detto che il re era "occupato".

Nessun incontro neanche con il fratello William, che è in vacanza con la moglie Kate e i tre figli per Pasqua. All'inizio di quest'anno il Mail aveva rivelato come sia Carlo che William fossero rimasti profondamente feriti dagli attacchi di Harry e Meghan. E sebbene l'invito a partecipare all'incoronazione del re sia stato inoltrato alla coppia, da parte loro non ci sarebbe ancora stata una risposta. I duchi avrebbero posto delle condizioni. In particolare, vorrebbero che i loro figli, i principi Archie e Lilibet, fossero invitati al pari dei loro cugini George, Charlotte e Louis.