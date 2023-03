Russia, drone ucraino a pochi chilometri dal Cremlino

28 marzo 2023 a

La controffensiva dell'Ucraina è sempre più vicina al Cremlino e al cuore del potere di Vladimir Putin. I frammenti di un drone sono stati rinvenuti vicino alla ferrovia a Nuova Mosca, parte meridionale della capitale russa. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa Tass, citando un rappresentante delle forze dell'ordine. "Secondo le informazioni preliminari, sono stati trovati i frammenti di un drone vicino alla ferrovia nel villaggio di Svitino a Nuova Mosca, non ci sarebbero feriti", ha detto la fonte di Tass. Il drone è stato scoperto da un residente locale, che ha avvertito le autorità. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini sull'accaduto.

La Russia ha dichiarato che a Mosca è caduto un drone giallo-blu con la scritta "Gloria all'Ucraina".



Il drone sarebbe caduto sul territorio della cosiddetta Nuova Mosca vicino ai binari della ferrovia. pic.twitter.com/TwgTlDQ5mC — Gianluca (@Gianl1974) March 28, 2023

Dopo le prime frammentarie e vaghe notizie, altri media russi come Baza hanno riportato dettagli assai più significativi. Il veicolo era dipinto di giallo e blu e sulle ali aveva la scritta "Gloria all'Ucraina". Le forze dell'ordine hanno riferito alla Tass che "presumibilmente, il relitto dell'Uav è stato trovato vicino ai binari della ferrovia nel villaggio di Svitino", a circa 70 chilometri dal Cremlino. Il gesto potrebbe venire catalogato come semplice "provocazione", o "azione dimostrativa", ma è importante sottolineare come il drone sia riuscito ad avvinarsi a Mosca eludendo ogni strumento difensivo del regime. Il significato è chiaro: anche Kiev ha potenzialmente i mezzi per colpire il nemico "in casa sua".