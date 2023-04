Marina tradisce il marito col figliastro e... la storia sconvolge l'Ucraina

02 aprile 2023 a

Dall’Ucraina per una volta arriva una storia che nulla ha a che vedere con la guerra. Marina Balmasheva, 37 anni, è incinta per la seconda volta del figliastro, che aveva sedotto mentre era sposata con il padre, di nome Alexey Shavyrin. A rendere il tutto più stravagante è il fatto che al momento del matrimonio Marina aveva 22 anni e il figliastro Vladimir soltanto 7.

Poi però il bambino è cresciuto e si è lasciato sedurre dalla matrigna, che tra l’altro è stata la sua prima ragazza. La storia è tornata in auge dopo che sui social Marina ha rivelato che la coppia non convenzionale ha dato alla luce un secondo figlio. Da Instagram si evince che la donna e il figliastro sono felici insieme: lei lo definisce “gli occhi azzurri più affascinanti del mondo”, ma al tempo stesso lo rimprovera affettuosamente per essere “goffo” nella maniera in cui spinge la carrozzina della figlia.

Chi è rimasto davvero fregato da tutta questa storia è il padre di Vladimir, che si è sfogato con i giornalisti: “Marina ha sedotto mio figlio. Non aveva avuto una ragazza prima di lei. Non erano timidi nel fare sesso mentre ero a casa. Le avrei perdonato il tradimento, se non fosse stato mio figlio. Correva verso il letto di mio figlio dalla nostra camera da letto mentre dormivo. Dopo di che tornava e si sdraiava a letto con me come se nulla fosse accaduto".