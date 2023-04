Donald Trump in arresto, "Wow". Cos'ha chiesto in tribunale: sconcerto

04 aprile 2023 a

"Wow, mi arresteranno. Non riesco a credere che questo stia accadendo in America". E' il solo commento di Donald Trump, pubblicato sul social Truth, pochi minuti prima di entrare nel tribunale di Manhattan dove l'ex presidente degli Stati Uniti, primo caso nella storia americana, è finito in arresto per la vicenda dei pagamenti illeciti a Stormy Daniels, attrice a luci rosse, per comprare il suo silenzio su una relazione extraconiugale e non compromettere la campagna elettorale per la Casa Bianca del 2016, poi vinta dal leader repubblicano.

Nessuna dichiarazione ufficiale né all'uscita dalla sua abitazione alla Trump Tower né prima di entrare in tribunale. Secondo le indiscrezioni della Cnn, l'ex presidente avrebbe fatto sapere privatamente che sarebbe intenzionato a farsi fare una foto segnaletica quando arriverà al tribunale per l'udienza. Difficilmente questo accadrà, così come al 99% gli agenti non metteranno le manette ai polsi a The Donald, che ha già annunciato l'intenzione di volersi ricandidare alla Casa Bianca nel 2024. Foto segnalatiche o in manette che, nell'ottica spregiudicata del tycoon, potrebbero rappresentare non un "malus" alla sua reputazione, ma al contrario una spinta clamorosa nella prossima campagna elettorale, in una America verosimilmente ancora più polarizzata. Mentre la squadra dei suoi legali era impegnata a organizzare l'udienza da un punto di vista logistico, Trump ha fatto trapelare questa informazione, coerente con l'utilizzo mediatico che sta facendo dell'incriminazione.

Per lo stesso motivo Trump avrebbe rifiutato di accettare la proposta di "consegnarsi" in remoto, via Zoom, senza doversi presentare di persona nell'aula al quindicesimo piano del Palazzo di giustizia di New York. Lo ha rivelato l'avvocato e commentatore di Cnn Tristan Snell, che ha postato un tweet diventato virale e ripreso dal magazine americano Newsweek e da altri media. "Visto che Trump - ha scritto l'avvocato ai suoi più di 400mila follower - ha scelto di venire a New York per il suo arresto e la consegna, quando poteva farlo via Zoom, la città di New York dovrebbe presentargli il conto per la sicurezza extra della polizia". "Se vuole lo show da pagliaccio - ha aggiunto polemicamente -, ma è il suo show, allora che lo paghi".