Trump in arresto, "Melania è arrivata a casa": corna, voci pesantissime

E' arrivata anche Melania Trump alla Trump Tower di New York, prima dell'inizio dell'udienza in cui il marito Donald Trump sarà incriminato in relazione al versamento di denaro alla attrice a luci rosse Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla loro relazione extraconiugale, nel primo periodo di matrimonio con l'ex First Lady. Lo scrive il Mirror ricordando che secondo alcune voci Trump potrebbe dover affrontare anche il divorzio come devastante effetto collaterale della clamorosa, storica vicenda giudiziaria. Per la prima volta nella storia americana, infatti, un ex presidente è stato arrestato.

Trump, che poche ore prima ha chiesto lo spostamento del processo dal tribunale di Manhattan, giudicato troppo "filo-democratico" a quello di Staten Island, quartiere newyorkese in cui i repubblicani sono più forti, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, a differenza di quanto si credeva alla vigilia. E' uscito dalla Trump Tower circondato dai giornalisti: un solo gesto davanti alla folla che lo acclamava, un pugno chiuso agitato in cielo, come segno di vittoria. Quindi si è infilato nella sua auto nera e il codazzo della scorta lo ha accompagnato quasi a passo d'uomo fino al vicino tribunale.

L'ingresso è stato alla chetichella, mentre in tutta l'area si registravano scontri e tensioni tra le forze dell'ordine e i manifestanti, equamente divisi tra i sostenitori che protestavano e gli avversari che festeggiavano. Poco dopo le ore 20, Trump è formalmente in custodia, dopo poco meno di 40 minuti di udienza. L'ex presidente si è consegnato per i riti del caso: si è fatto prendere le impronte digitali elettroniche mentre secondo indiscrezioni non gli saranno scattate foto segnaletiche, come invece sarebbe intenzionato a richiedere. Quindi il tycoon si presenterà davanti al giudice per dichiararsi "non colpevole". A casa a Mar-a-Lago in Florida, nella serata americana, scatterà forse il secondo round assai più severo di questa giornata che l'ex presidente ha definito "surreale".