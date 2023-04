Harry e Meghan, imbarazzante ricatto a Re Carlo: "Vogliamo 11 milioni"

06 aprile 2023 a

Non si fa attendere la dura replica di Buckingham Palace. Al centro la richiesta del principe Harry e della moglie Meghan Markle. I due vogliono partecipare all'incoronazione di Carlo III, ma a un patto: ricevere dalla Corte britannica 11 milioni di euro. L'idea sarebbe stata della Markle mentre il consorte avrebbe espresso qualche perplessità. Almeno all'inizio. Per il figlio dell'attuale Re non è questo il modo migliore di ricucire i rapporti con la famiglia d'origine.

Stando al giornale In Touch, che cita una fonte vicina alla coppia, la Monarchia di fronte a tutto ciò si sarebbe fatta una fragorosa risata. In ogni caso la presenza di Harry e Meghan alla cerimonia del 6 maggio resta in forse. Al momento non vi è alcuna informazione ufficiale. E quindi, che ne sarà della loro partecipazione al grande evento?

Secondo Richard Fitzwilliams, esperto di Buckingham Palace, i due alla fine non si azzarderebbero a snobbare la cerimonia. Una cosa però è certa: la loro presenza rischia di oscurare l'incoronazione. O, peggio ancora, di mettere i bastoni tra le ruote alla Famiglia Reale. D'altronde i rapporti con i coniugi, dopo il loro trasferimento negli Stati Uniti e le loro rivelazioni, non sono dei migliori.