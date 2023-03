Meghan Markle furiosa con Harry: "Non ci vuole più nessuno"

24 marzo 2023 a

Si sta rivelando un clamoroso boomerang l'autobiografia scritta dal principe Harry Spare. Il libro non solo ha creato tensioni all'interno della famiglia reale che è finita sotto un vero e proprio bombardamento di accuse ma ora pare stia creando qualche problemino a casa dei Sussex. Tanto che Meghan Markle sarebbe furibonda con la sua dolce metà. Infatti, secondo quanto rivela Jordan James, pr di diverse celebrity, Meghan Markle sarebbe arrabbiatissima perché da quando è uscita l'autobiografia di Harry, quindi da gennaio, nessuno li vuole più. In sostanza le confessioni di Harry e le sue pesanti critiche ai parenti lo sta facendo passare per un piantagrane e per questa ragione, secondo Meghan, l'alta società a stelle e strisce li ha esclusi da qualsiasi evento.

Non da ultimo il principe Harry e la Markle potrebbero non essere invitati quest'anno al Met Gala di New York, evento celebrativo di riferimento per il mondo della moda, del presenzialismo d'alto bordo e dell'high society nella metropoli americana, organizzato ancora una volta da Anna Wintour, storica direttrice di Vogue e in programma il primo maggio.

Secondo alcune fonti i Sussex sarebbero destinati a pagare con questa nuova, supposta esclusione, il putiferio alimentato da Spare. Addirittura Page Six riferisce di clamorose e furibonde reazioni in casa. In particolare Meghan si starebbe rendendo protagonista di scenate contro Harry per essere stata "snobbata" anche da Hollywood.