Gratta e Vinci, vince 100mila euro? Compra un altro biglietto per festeggiare e...

07 aprile 2023 a

a

a

La dea bendata colpisce due volte: una donna di 70 anni prima ha vinto 100mila euro al gratta e vinci e poi, per festeggiare, ha deciso di acquistare altri tre biglietti. Due acquisti diversi avvenuti in due stazioni di servizio diverse. Proprio uno degli ultimi tre biglietti comprati le ha regalato un'altra vittoria, un bottino da ben 300mila euro. Per lei, insomma, due momenti che non dimenticherà mai più. Questi episodi così fortunati sono avvenuti in Delaware, negli Stati Uniti.

Gratta e Vinci, tutto rovinato dopo la maxi-vincita: che fine fanno 600mila euro

La 70enne ha preferito non rivelare la propria identità. "La mia migliore amica è stata la prima persona a cui ho detto di aver vinto il primo premio, ed è venuta con me per reclamarlo", ha spiegato la donna, rimasta anonima, ai funzionari della lotteria. "Quando ho grattato il secondo biglietto vincente, siamo rimasti lì sedute incredule. È stata una follia assoluta", ha poi aggiunto.

Gratta e vinci, bottino da 300mila euro: clamoroso, chi è il fortunato

Dopo aver scoperto, con loro grande sorpresa, la seconda vincita, le due donne sono andate immediatamente a reclamarla. E quando i funzionari hanno rivisto la donna entrare con un nuovo biglietto fortunato non potevano credere ai loro occhi. "Una cosa più unica che rara - hanno commentato -. Nessuno ha ricordi di una dose di fortuna così importante".