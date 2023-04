Regno Unito, il premier Sunak indagato: travolto da sua moglie?

17 aprile 2023 a

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, è indagato. Secondo quanto rivela la Bbc, è sottoposto a investigvazione amministrativa per un caso di sospetto conflitto d'interessi in famiglia.

Nel dettaglio la vicenda verte attorno a una struttura di assistenza per bambini, oggetto di progetti legislativi promossi dal governo, nella quale la moglie di Sunak (ricca ereditiera e donna d'affari di origini indiane) risulta aver avuto interessi economici che lo stesso Sunak, a suo tempo, non avrebbe dichiarato.

Secondo quanto si apprende, l'investigazione in corso non presuppone ipotesi di reato e non coinvolge per adesso gli organi di polizia o quelli giudiziari, ma è frutto dell'iniziativa di un organismo parlamentare indipendente chiamato a valutare eventuali violazioni delle regole e degli standard di comportamento previsti per gli esponenti di governo.

Da par suo, Sunak ha sempre negato ogni tipo di violazione nelle dichiarazioni di interesse che ha presentato nel corso degli anni, da che fu eletto deputato per la prima volta nel 2015 e fino ai primi incarichi di governo, che risalgono al 2018. Le opposizioni ovviamente puntano il dito contro Sunak e hanno già portato il dossier contro Sunak all'ufficio del Commissioner for Standards. Dunque, nelle ultime ore, l'annuncio della decisione di procedere con una verifica formale nei confronti di Sunak.