Matrimonio finito in disgrazia, "minacciata dalla cognata": il dramma della sposa

Un matrimonio negli Stati Uniti è stato organizzato con una condizione ben precisa: niente bambini. Nessun dress code, ma una sola regola: "I figli restano a casa". Peccato, però, che la reazione di un'invitata non sia stata affatto positiva. Quando la sposa ha provato a comunicare questo suo desiderio alla cognata, che aveva da poco partorito, la sua reazione non è stata quella sperata.

La futura moglie si è sfogata su Reddit. Sul blog, in particolare, ha raccontato la sua scelta e la frustrazione per la risposta della cognata. "Tra pochi mesi sposerò il mio fidanzato e stiamo ultimando tutti i dettagli per il nostro grande giorno. Una cosa che ha causato un po' di tensione è il fatto che mia cognata abbia appena ha avuto un bambino poche settimane fa e ha insistito per portarlo al matrimonio", ha scritto la donna.

"Abbiamo chiarito fin dall'inizio che non vogliamo bambini al nostro matrimonio, poiché vogliamo che sia una cerimonia per soli adulti. Lo abbiamo comunicato a tutti i nostri ospiti, incluso mia cognata, ma lei si è opposta e ha detto che non può assolutamente lasciare il suo neonato a casa - ha proseguito la futura sposa -. Questo è il nostro giorno speciale e abbiamo programmato che fosse in un certo modo. Non è giusto che lei ci venga contro, è irragionevole". Alla fine la cognata avrebbe minacciato di non partecipare al matrimonio. "Forse esagero, ma allo stesso tempo non voglio scendere a compromessi su ciò che abbiamo programmato per il nostro matrimonio", ha concluso lei.